Медики перечислили продукты, которые вызывают рак желудка

Специалисты Всемирного фонда исследования рака рассказали о продуктах, которые способны вызывать онкологические заболевания. По их словам, причиной этой болезни может стать регулярное употребление консервированных овощей, не содержащих крахмал. Об этом сообщило издание Daily Express.

Эксперты отметили, что консервированные овощи с большим содержанием соли повреждают клетки желудка, и как следствие провоцируют развития рака. Помимо консервов, на развитие онкологии может повлиять курение, а также плохой состав еды и питьевой воды, написало «Утро.ру».

Рак желудка является достаточно коварным заболеванием, которое сложно выявить на первых стадиях. К его симптомам относятся: снижение аппетита, уменьшение веса, анемия, усталость и апатия. У некоторых людей может появиться отвращение к мясу.

На более поздних стадиях заболевания к основным симптомам добавляются кровотечения, рвота и сильные боли в желудке.