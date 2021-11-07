Медики перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных и трудно диагностируемых. Часто выходит, что человек до последнего о нем не подозревает, а когда диагноз выясняется, бывает уже поздно. В благотворительной организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы, по которым можно заподозрить у себя заболевание.

Как сообщило издание Express, в подавляющем большинстве случаев болезнь вообще хоть как-то проявляется уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться по организму.

Медики отметили, что имсулиномы — доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы — оказывают воздействие на уровень инсулина в крови человека. Заподозрить некоторые проблемы можно по повышенной потливости, постоянному беспричинному беспокойству и приступам головокружения. В некоторых случаях пациенты теряют сознание.

Когда рак начинает распространяться, он оказывает влияние на работу многих органов. Заболевший начинает стремительно худеть, у него пропадает аппетит, повышается сахар в крови. Человек постоянно ощущает недомогание.

Выяснить, из-за чего возникает опухоль поджелудочной железы, пока не удалось ученым всего мира. Известно только о том, что повышает риск развития патологии. Это пожилой возраст старше 75 лет и наличие панкреотита. Ранее медики добавили, что об имеющейся опухоли могут говорить пожелтевшие белки глаз и желтоватый оттенок кожи.