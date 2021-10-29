Медики перечислили основные признаки рака почек

Медицинские специалисты перечислили признаки того, что у человека может быть рак почек. Об этом рассказал Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK и Национальную систему здравоохранения Англии (NHS).

О раке почек в некоторых случаях могут свидетельствовать припухлости и шишки на боку. Также резко снижение массы тело может быть связано именно с этим онкологическим заболеванием. Одним из наиболее распространенных признаков является наличие крови в моче, написало ИА Nation News.

«Кровь не обязательно должна быть постоянно. Это может приходить и уходить», — пояснили медики.

Также на это заболевание может указывать общее ухудшение самочувствия, боли в спине, потеря аппетита. При проявлении каких-либо из этих симптомов специалисты рекомендуют обратиться за помощью к лечащему врачу.