    21 декабря 2019, 02:47

    Медики определили безопасное количество красной икры для россиян

    Светлана Степанова

    Диетолог Маргарита Королева заявила, что организм человека большое количество красной икры воспримет тяжело. Она порекомендовала не злоупотреблять этим деликатесом в новогодние праздники. Врач объяснила свою точку зрения в интервью радио Sputnik.
    Медики определили безопасное количество красной икры для россиян

    «Да, икра — это вкусно, но это не значит, что организм готов принять этот продукт и не дать ответной реакции. Икра — это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло», — рассказала диетолог.

    Она отметила, что желудок и печень сочетание, которое используется в классических бутербродах, воспринимать не готовы. За время многочасового новогоднего застолья можно съесть не больше 2-3 канапе, в каждом из которых максимум чайная ложка красной икры.

    По мнению эксперта, следует отмечать, как реагирует организм на красную икру. Если после первого бутерброда все в порядке, то можно полакомиться и вторым. А вот десяток таких закусок с маслом и белым хлебом обернутся «мощнейшим холестериновым ударом», который здоровья не добавит.

    Маргарита Королева подчеркнула, что бутерброды с красной икрой, как и любые блюда с высоким содержанием белка и жира, следует сочетать с правильными гарнирами. Полезны будут лишь те из них, которые содержат пищевые волокна: листовые салаты, любые хрустящие овощи.