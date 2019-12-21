Медики определили безопасное количество красной икры для россиян

«Да, икра — это вкусно, но это не значит, что организм готов принять этот продукт и не дать ответной реакции. Икра — это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло», — рассказала диетолог.

Она отметила, что желудок и печень сочетание, которое используется в классических бутербродах, воспринимать не готовы. За время многочасового новогоднего застолья можно съесть не больше 2-3 канапе, в каждом из которых максимум чайная ложка красной икры.

По мнению эксперта, следует отмечать, как реагирует организм на красную икру. Если после первого бутерброда все в порядке, то можно полакомиться и вторым. А вот десяток таких закусок с маслом и белым хлебом обернутся «мощнейшим холестериновым ударом», который здоровья не добавит.

Маргарита Королева подчеркнула, что бутерброды с красной икрой, как и любые блюда с высоким содержанием белка и жира, следует сочетать с правильными гарнирами. Полезны будут лишь те из них, которые содержат пищевые волокна: листовые салаты, любые хрустящие овощи.