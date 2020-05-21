Медики обнаружили связь между коронавирусом и воспалением щитовидной железы

Новый тип коронавирусной инфекции может привести к острому тиреоидиту (воспалению щитовидной железы — прим. ред.). К такому выводу пришли итальянские медики.

Подобный случай описан в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Подострый тиреоидит — это воспалительное заболевание щитовидной железы. Оно характеризуется болью в шее, которой обычно предшествует инфекция верхних дыхательных путей. Может быть вызвано вирусной инфекцией или пост-вирусной воспалительной реакцией.

«Мы сообщили о первом случае подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2. Мы предупреждаем врачей о дополнительных и незарегистрированных клинических проявлениях, связанных с COVID-19», — сказано в статье.

Ученые описали случай 18-летней девушки, переболевшей COVID-19. У нее были симптомы средней тяжести — насморк и кашель. Спустя несколько дней она полностью вылечилась. Двойной тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Однако через несколько дней у девушки появились другие симптомы. У нее повысилась температура, и появились боли в шее. При осмотре врач отметил учащенное сердцебиение, а также болезненную и увеличенную щитовидную железу.

Анализы показали повышенный уровень гормонов щитовидной железы T4 и T3, маркеров воспаления и количества лейкоцитов в крови. Отмечается, что обследования месяцем ранее функции щитовидной железы и визуализация были в норме. Девушке поставили диагноз подострый тиреоидит.

«Из-за хронологической связи ответственным за возникновение подострого тиреоидита может считаться SARS-CoV-2», — подытожили авторы статьи.

Ранее врачи заявили, что коронавирус способен поражать мозг, а также проникать в центральную нервную систему. Они описали три вида осложнения при поражении коронавирусом центральной нервной системы.