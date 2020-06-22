    22 июня 2020, 12:40

    Медики объяснили, почему не стоит рожать в 60 лет

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Гижицкая, педиатр-неонатолог, и Елена Высоцкая, семейный психолог, арт-терапевт, объяснили, чем чреваты роды в пожилом возрасте. Специалисты отметили, что такая беременность несет много рисков из-за хронических болезней. Об этом сообщило информационное агентство Ura.ru.

    По словам Гижицкой, после 60 лет появляется множество хронических заболеваний, которые предусматривают тяжелый процесс вынашивания ребенка. Также болезни могут передаться и малышу, то есть — это риск и для него.

    Врач рассказала, можно ли делать ЭКО в пожилом возрасте.

    «ЭКО усиливает риски, так как при подготовке к оплодотворению женщине предстоит пройти гормональные процедуры. Оптимальный возраст для родов — 25-30 лет. Желая забеременеть в более поздние года, нужно тщательно взвешивать риски», — пояснила специалист.

    Психолог же считает, что возрастные мамы могут столкнуться с трудностями в воспитании ребенка.

    «С возрастом снижается количество энергии, а воспитание — процесс трудоемкий. Чем меньше сил на ребенка, тем сложнее наладить контакт», — объяснила Высоцкая.

    По ее мнению, немаловажную роль играет и разница в возрасте. Так как 60-летняя женщина родом из СССР, ребенок же родится в другом мире. Наладить процесс общения может быть сложно.