Медики объяснили, почему не стоит рожать в 60 лет

По словам Гижицкой, после 60 лет появляется множество хронических заболеваний, которые предусматривают тяжелый процесс вынашивания ребенка. Также болезни могут передаться и малышу, то есть — это риск и для него.

Врач рассказала, можно ли делать ЭКО в пожилом возрасте.

«ЭКО усиливает риски, так как при подготовке к оплодотворению женщине предстоит пройти гормональные процедуры. Оптимальный возраст для родов — 25-30 лет. Желая забеременеть в более поздние года, нужно тщательно взвешивать риски», — пояснила специалист.

Психолог же считает, что возрастные мамы могут столкнуться с трудностями в воспитании ребенка.

«С возрастом снижается количество энергии, а воспитание — процесс трудоемкий. Чем меньше сил на ребенка, тем сложнее наладить контакт», — объяснила Высоцкая.

По ее мнению, немаловажную роль играет и разница в возрасте. Так как 60-летняя женщина родом из СССР, ребенок же родится в другом мире. Наладить процесс общения может быть сложно.