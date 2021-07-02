Медики объяснили частую мутацию коронавируса

По словам представителей медицины, частая мутация коронавируса связана с тем, что он находится в организме человека длительное время. Один инкубационный период составляет около 14 дней. Кроме того, на мутацию влияет и широкое распространение вируса между различными странами. Такое заявление сделали инфекционист Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, сообщил сайт Ura.ru.

По словам Чаленко, чем дольше вирус находится в организме человека, тем выше вероятности мутации. А еще это связано с коллективным иммунитетом и темпами вакцинации. Врач не исключила, что в скором времени может появиться русская мутация COVID-19.

Эпидемиолог Шунков рассказал, что вирус при попадании в организм начинает формировать свою РНК, собирая нуклеиновые кислоты и другие элементы из клеток и генетического кода. При этом он начинает мутировать. Ковид способен подстраиваться под людей разной национальности, расы, возраста, иммунитета.

При нахождении на одной территории вирус утрачивает способность поражать организм. Однако в новых условиях инфекция вновь способна активизироваться, заключил Шунков.