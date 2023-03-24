Важное 24 марта 2023, 13:19 Медики не подтвердили сибирскую язву у пациентов в Подмосковье Роспотребнадзор: врачи не подтвердили сибирскую язву у пациентов из Подмосковья РИА «Новости»

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Медики не подтвердили сибирскую язву у пациентов из Московской области, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в региональную больницу поступили два человека с подозрением на заражение.

«В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель этого заболевания не выявлен», — отметили в ведомстве.

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Там напомнили, что оба человека прибыли на территорию Московской области из Чувашии. В республике выявили два случая заболевания.

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Ранее стало известно, что в Подмосковье госпитализировали двух пациентов с подозрением на сибирскую язву. В Минздраве Московской области рассказали, что их доставили в больницу с соблюдением необходимых мер, а ситуацию под контролем держат и в министерстве, и в региональном отделении Роспотребнадзора.

Днем 23 марта Минздрав России сообщил о локализации очагов распространения болезни. До этого у двух жителей Чувашии подтвердили сибирскую язву, в одной из деревень республики ввели карантин.