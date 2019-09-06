  • Медики назвали топ-5 продуктов, которые необходимы для женской красоты

    06 сентября 2019, 12:32

    Андрей Иванов

    Поддержать красоту каждой женщине помогут пять основных продуктов, которые перечислили специалисты сайта «МедикФорум». На первое место определили молочные продукты, так как они богаты кальцием.
    Медики назвали топ-5 продуктов, которые необходимы для женской красоты

    По данным экспертов, кальций — это один из важнейших элементов, который напрямую влияет на женскую стройность и красоту. Также кальций необходим для красивых волос, зубов и ногтей, он укрепляет кости и мышцы.

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    На втором месте идет красная рыба — продукт, который богат Омега-3-кислотами, необходимыми для женского здоровья.

    «Медики советуют женщинам употреблять семгу или горбушу минимум дважды в неделю, это позволяет предотвратить появление ранних морщин, помогает сохранить лицевой овал. Данные кислоты повышают показатели упругости и эластичности кожи, ее защищенности от повреждений», — приводит сайт мнение врачей.

    В качестве антиоксиданта женщинам рекомендуется употреблять продукты, которые богаты витамином С. Этот витамин омолаживает кожу, оказывает положительное влияние на иммунитет.

    Брокколи необходима женщинам, так как продлевает молодость и создает защитный барьер против размножения в организме вредных бактерий.

    Также для красоты обязательно нужен шоколад (желательно горький). Этот любимый всеми продукт содержит магний, марганец, медь, цинк и фосфор. Эти микроэлементы благотворно влияют на гормональный фон.