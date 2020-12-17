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    17 декабря 2020, 14:39

    Медики нашли способ побороть ожирение с помощью простой воды

    Полина Петрова

    Медики Колорадского университета рассказали о способе избавиться от лишних килограммов с помощью простой питьевой воды, пишет журнал JCI Insight.
    Медики нашли способ побороть ожирение с помощью простой воды

    По словам специалистов, вода подавляет образование гормона, который имеет отношение к возникновению диабета и ожирения, вызываемого фруктозой. В ходе эксперимента ученые поили мышей сладкой водой с фруктозой. Гормон, который выделялся при ее потреблении способствовал тому, что вода сохранялась в организме в виде жира, сообщило ИА «Невские новости».

    Когда грызунам начали давать обычную воду, они начинали худеть. Медики сделали вывод, что вода в организме предотвращает отложение жиров.