Медики нашли способ побороть ожирение с помощью простой воды

По словам специалистов, вода подавляет образование гормона, который имеет отношение к возникновению диабета и ожирения, вызываемого фруктозой. В ходе эксперимента ученые поили мышей сладкой водой с фруктозой. Гормон, который выделялся при ее потреблении способствовал тому, что вода сохранялась в организме в виде жира, сообщило ИА «Невские новости».

Когда грызунам начали давать обычную воду, они начинали худеть. Медики сделали вывод, что вода в организме предотвращает отложение жиров.