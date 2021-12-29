Медики назвали способ, как повысить уровень кислорода в крови

Медицинские специалисты рассказали, что употребление богатых железом продуктов поможет повысить уровень кислорода в крови. На низкий уровень кислорода, по их словам, могут указывать головная боль, боль в груди и головокружение. Об этом написало издание Al Arabiya.

«Железо помогает вырабатывать красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин, который придает крови красный цвет и отвечает за перенос кислорода к тканям и клеткам организма», — процитировало ИА Nation News слова медиков.

Большое количество железа находится в мясе, брокколи, морепродуктах, свекле, стручковой фасоли и в капусте. Также повысить уровень кислорода в крови помогут дыхательные упражнения, прогулки и отказ от курения.

Кроме того, специалисты рекомендуют выпивать около восьми стаканов воды в день. Вода помогает снабжать кислородом клетки тела и улучшать их работоспособность. А напитки с кофеином, такие как кофе и чай, могут привести к обезвоживанию и, следовательно, к снижению уровня кислорода.