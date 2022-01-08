Медики назвали самые популярные симптомы при заражении «омикроном»

Штамм «омикрон» умеет маскироваться под обычную простуду. Симптомы, которые вызывает эта мутация коронавируса, на 75% похожи на типичные проявления простудного заболевания. Из-за этого британские врачи призвали обновить рекомендации властей по выявлению и лечению пациентов с ковидом.

Одна из разработчиков приложения ZOE Covid Study, доктор Клэр Стивс, сообщила, что у заразившихся «омикроном» болезнь протекает, как правило, в легкой форме, но из-за высокой заразности этот штамм может спровоцировать сильную дополнительную нагрузку на больницы, написало РИА «Новости».

«Тот факт, что при 75% новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, <…> означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить», — подчеркнула медик.

По ее словам, в них нужно добавить такие симптомы, как насморк, головная боль и боль в горле.

Новый штамм B.1.1.529, который назвали «омикроном», обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Он быстро распространился по всему миру. Случаи были зафиксированы и в России. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупреждал, что «омикрон» умеет маскироваться под грипп, поэтому при ухудшении самочувствия нужно не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу для диагностики.