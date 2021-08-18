Медики назвали новое осложнение от коронавируса

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Мария Колесникова рассказала, что одним из последствий коронавирусной инфекции является диарея. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, недавно был зафиксирован случай в столичной больнице, где у молодой женщины с ковидом отмечался стул до 20 раз в сутки. Пациентку направили на лечение к инфекционистам, а после перевели в гастроэнтерологическое отделение.

«Женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Чего стоит то, что лишь спустя два месяца она начала ходить. Лечение предстоит долгое, нужно восстановить кишечник», — добавила Колесникова.

Сейчас пациентка чувствует себя намного лучше, однако предсказать подобные последствия практически невозможно. На фоне перенесенного ковида может встречаться не только диарея, но и печеночные осложнения или обострения панкреатита. Самые распространенные — язвенные энтероколиты неинфекционной природы. Кишечник будто «плавится» под действием инфекции. И если в течении суток не удается победить симптомы диареи, следует вызывать врача, заключила Колесникова.