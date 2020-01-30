Медики назвали лекарства для лечения коронавируса

Специалисты указали три лекарства: противовирусное средство Рибавирин и Лопинавир/Ритонавир. Он применяется для лечения ВИЧ-инфекции. также в список входит рекомбинантный интерферон бета-1b, который используют для изменения течения рассеянного склероза.

Профилактику таблетками стоит проводить в первые 48 часов после контакта с зараженным человеком.