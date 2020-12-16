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    16 декабря 2020, 18:04

    Медики назвали характерные особенности кашля при СОVID-19

    Полина Петрова

    Врач Центра передовых медицинских технологий Нейт Фавини и медицинский специалист Сара Нараян назвали особенности кашля, характерные для заболевших СОVID-19, пишет LIVE24.
    Медики назвали характерные особенности кашля при СОVID-19

    Фавини рассказал, что наличие мокроты в большинстве случаев свойственно для обычной респираторной болезни. Он заметил, что лишь 33% пациентов, зараженных коронавирусом, жаловались на влажный кашель. У 66% инфицированных был сухой кашель, сообщил «ПолитЭксперт».

    Нараян уточнила, что откашливание с хрипами, с которым сталкиваются астматики, не является признаком коронавируса.