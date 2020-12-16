Медики назвали характерные особенности кашля при СОVID-19

Фавини рассказал, что наличие мокроты в большинстве случаев свойственно для обычной респираторной болезни. Он заметил, что лишь 33% пациентов, зараженных коронавирусом, жаловались на влажный кашель. У 66% инфицированных был сухой кашель, сообщил «ПолитЭксперт».

Нараян уточнила, что откашливание с хрипами, с которым сталкиваются астматики, не является признаком коронавируса.