Медики назвали главные причины заболеваний поджелудочной железы

Немецкий врач Хана Алгюль объявила о росте числа страдающих заболеваниями поджелудочной железы. По ее словам, это происходит из-за отсутствия физической активности и неправильного питания.

Рост числа пациентов с проблемами с поджелудочной железой отметила гастроэнтеролог и онколог, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль. Она написала об этом в колонке для портала focus.de.

Алгюль отметила, что среди самых распространенных заболеваний панкреатит, диабет и злокачественные новообразования. Причем беспокойство вызывает тот факт, что проблемы наблюдаются в том числе у людей среднего возраста. По словам врача, ее самому молодому пациенту с раком поджелудочной железы 33 года.

Медик отметила, что причиной значительного роста числа страдающих проблемами с поджелудочной железой являются отсутствие физических упражнений, неправильное питание в сочетании с избыточным весом и злоупотреблением алкоголем с курением.

«Это четыре главных фактора риска для всех заболеваний поджелудочной железы», — отметила Хана Алгюль.

Она добавила, что существует и генетическая предрасположенность к заболеваниям поджелудочной железы.

Среди симптомов, на которые нужно обращать внимание, Алгюль назвала постоянную жажду, учащенное мочеиспускание и нарушение зрения. При возникновении подозрений врач посоветовала сдать простые анализы крови.