Медики назвали болезни, при которых может пропасть обоняние

Инфекционист Татьяна Чаленко и терапевт Татьяна Романенко рассказали о болезнях, которые способны снижать обоняние или даже вызывать его потерю. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам специалистов, на этот признак могут указывать различные респираторные заболевания, аллергии, а также поражения нервной системы.

«Аносмия или потеря запаха вызывается не только коронавирусной инфекцией. Потеря запаха вызывается и другими респираторными вирусами, правда, не столь стойкая. Аллергические риниты, вазомоторные риниты, а также заболевания с поражением центральной нервной системы, например, рассеянный склероз или синдром Альцгеймера тоже дают аносмию», — сказала Чаленко.

По словам Татьяны Романенко, потере обоняния могут также способствовать любые заболевания полости носа, верхних дыхательных путей, ОРВИ, насморк, заложенность и аллергические заболевания.

Специалист добавила, что при таком симптоме рано ставить коронавирус. Для начала необходимо провести комплексное обследование. Есть масса других патологий, которые приводят к нарушению обонятельных ощущений, заключила медик.