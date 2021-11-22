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    22 ноября 2021, 10:21

    Медики назвали болезни, при которых может пропасть обоняние

    Врачи: потерю обоняния могут вызывать даже поражения нервной системы

    Оксана Лавнюженко

    Инфекционист Татьяна Чаленко и терапевт Татьяна Романенко рассказали о болезнях, которые способны снижать обоняние или даже вызывать его потерю. Об этом написал сайт Ura.ru.

    Медики назвали болезни, при которых может пропасть обоняние

    По словам специалистов, на этот признак могут указывать различные респираторные заболевания, аллергии, а также поражения нервной системы.

    «Аносмия или потеря запаха вызывается не только коронавирусной инфекцией. Потеря запаха вызывается и другими респираторными вирусами, правда, не столь стойкая. Аллергические риниты, вазомоторные риниты, а также заболевания с поражением центральной нервной системы, например, рассеянный склероз или синдром Альцгеймера тоже дают аносмию», — сказала Чаленко.

    По словам Татьяны Романенко, потере обоняния могут также способствовать любые заболевания полости носа, верхних дыхательных путей, ОРВИ, насморк, заложенность и аллергические заболевания.

    Специалист добавила, что при таком симптоме рано ставить коронавирус. Для начала необходимо провести комплексное обследование. Есть масса других патологий, которые приводят к нарушению обонятельных ощущений, заключила медик.