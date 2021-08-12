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    12 августа 2021, 02:14

    Медики научились прерывать цитокиновый шторм при помощи газовых смесей

    Ирэна Вороник

    В России разработаны уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. О том, как они действуют, «Известиям» рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

    Медики научились прерывать цитокиновый шторм при помощи газовых смесей

    По словам медика, терапия при помощи газов помогает избежать цитокинового шторма, уменьшить тромбообразование и убрать симптомы постковидного синдрома.

    Чучалин отметил, что среди переболевших много людей, у которых остаются постковидные симптомы. Например, одышка или долгий кашель. Появилось несколько методик, которые позволяют избавиться от этого при помощи воздействия газов. В том числе, трехпроцентного активного водорода.

    Эти же технологии помогают спасти людей в крайне опасный момент — во время цитокинового шторма. Во-первых, улучшается транспортировка по организму кислорода. Во-вторых, снижается репликация вируса. Исследования показали, что газовые смеси могут давать стопроцентную выживаемость после цитокинового шторма. Ни один из тех, кто участвовал в исследовании, не умер.

    Ранее канадские ученые рассказали, что доказали эффективность средства против коронавируса, которое ранее использовалось для лечения кошек.