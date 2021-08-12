Медики научились прерывать цитокиновый шторм при помощи газовых смесей

В России разработаны уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. О том, как они действуют, «Известиям» рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

По словам медика, терапия при помощи газов помогает избежать цитокинового шторма, уменьшить тромбообразование и убрать симптомы постковидного синдрома.

Чучалин отметил, что среди переболевших много людей, у которых остаются постковидные симптомы. Например, одышка или долгий кашель. Появилось несколько методик, которые позволяют избавиться от этого при помощи воздействия газов. В том числе, трехпроцентного активного водорода.

Эти же технологии помогают спасти людей в крайне опасный момент — во время цитокинового шторма. Во-первых, улучшается транспортировка по организму кислорода. Во-вторых, снижается репликация вируса. Исследования показали, что газовые смеси могут давать стопроцентную выживаемость после цитокинового шторма. Ни один из тех, кто участвовал в исследовании, не умер.

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