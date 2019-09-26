Медики нашли полезный продукт на сезон простуд

Гречка богата на микроэлементы, улучшает сон и поднимает настроение за счет высокого уровня триптофана. Кроме того, кверцетин и рутин в этой крупе убивают в организме человека частицы, влияющие на развитие онкологии. Также она помогает при лечении варикоза, укрепляет вены и мелкие сосуды, представляет собой хорошее средство для профилактики атеросклероза.

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Гречка полезна и при диабете, так как предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. А еще она не приводит к аутоиммунным заболеваниям, так как не содержит глютена.

Медики называют гречневую кашу гипоаллергенным и диетическим продуктом. Она содержит растворимую клетчатку, замедляющую пищеварение. По этой причине человек долгое время чувствует себя сытым.

Гречку предлагают совмещать с рыбой, молоком, морепродуктами и вареным яйцом. А еще она хорошо сочетается с овощами, особенно с капустой — морской, брокколи и квашеной белокочанной.