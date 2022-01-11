Медики из Турции заявили, что гранат способен снизить артериальное давление

Употребление в пищу граната способствует нормализации артериального давления. Об этом рассказали обозреватели турецкого портала Türkiye.

По словам специалистов, гранат и гранатовый сок не только снижают артериальное давление, но и укрепляют иммунную систему. При этом медики подчеркнули, что не стоит злоупотреблять этим фруктом, написало ИА Nation News.

Во время исследования эксперты заметили, что пациенты с гипертонией, которые пили гранатовый сок в течение двух недель, смогли снизить кровяное давление и контролировать его. В исследованиях принимали участие пациенты в возрасте от 30 до 60 лет.

Люди, которые ежедневно выпивают стакан гранатового сока в день, реже страдают от повышения кровяного давления. Также стало известно, что грант способствует профилактике развития таких болезней, как ожирение, сахарный диабет второго типа и болезни Альцгеймера.

Специалисты предупредили, что людям с пониженным давлением употреблять много гранатового сока не стоит, поскольку этот напиток может навредить.