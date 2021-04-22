Медики из Тюмени спасли летевшую в самолете пассажирку

Оперативность бортовых медиков позволила пилотам рейса Москва — Тюмень не сажать воздушное судно в экстренном порядке, когда одной из пассажирок стало плохо. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.

«Видимых причин для ухудшения самочувствия у девушки не было. Поэтому ее мама не на шутку испугалась, когда побелевшая дочь стала жаловаться на тошноту, сильную боль в животе и головокружение. Перед решением об экстренной посадке бортпроводники поинтересовались, есть ли медики на борту. На призыв откликнулись онкологи „Медицинского города“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Врачи на борту осмотрели девушку и оказали ей первую помощь. Вскоре ее самочувствие пришло в норму. Причиной ухудшившегося состояния медики назвали приступ панкреатита. Врачи расценили, что в проведении срочной операции необходимости не было.