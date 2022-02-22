Медики из США развеяли мифы о холестерине

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) развеяли несколько популярных мифов о холестерине. Об этом написало ИА Naton News.

Медики напомнили, что не весь холестерин одинаково вреден. В небольших количествах это вещество необходимо организму, так как участвует в производстве гормонов и создания клеток.

Также специалисты заявили, что повышенный холестерин невозможно почувствовать — у этого состояния нет симптомов. Для того, чтобы контролировать уровень холестерина, необходимо время от времени сдавать анализы.