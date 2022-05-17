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    17 мая 2022, 13:38

    Медики из США назвали пищевые привычки, которые могут навредить здоровью

    Оксана Лавнюженко

    Чрезмерное употребление воды, интервальное голодание и бесконтрольный прием пищевых добавок может навредить здоровью и даже сократить продолжительность жизни. Об этом изданию EatThisNotThat рассказали американские медицинские специалисты.

    Медики из США назвали пищевые привычки, которые могут навредить здоровью

    Врачи подчеркнули, что чрезмерное употребление воды может негативно повлиять на уровень натрия в крови.

    «При чрезмерном употреблении воды у человека может возникнуть отек головного мозга, что в свою очередь приведет к летальному исходу», — процитировали «Известия» слова доктора медицинских наук Кристины Лэнг.

    Интервальное голодание, по словам доктора Роберта Ратнера, может навредить людям с диабетом. При изменении рациона питания человеку необходимо будет скорректировать прием лекарств для поддержания уровня глюкозы в пределах нормы.

    Американские эксперты напомнили, что перед тем, как что-то начать принимать или от чего-то отказываться, нужно посоветоваться с лечащим врачом.