Медики из США назвали пищевые привычки, которые могут навредить здоровью

Чрезмерное употребление воды, интервальное голодание и бесконтрольный прием пищевых добавок может навредить здоровью и даже сократить продолжительность жизни. Об этом изданию EatThisNotThat рассказали американские медицинские специалисты.

Врачи подчеркнули, что чрезмерное употребление воды может негативно повлиять на уровень натрия в крови.

«При чрезмерном употреблении воды у человека может возникнуть отек головного мозга, что в свою очередь приведет к летальному исходу», — процитировали «Известия» слова доктора медицинских наук Кристины Лэнг.

Интервальное голодание, по словам доктора Роберта Ратнера, может навредить людям с диабетом. При изменении рациона питания человеку необходимо будет скорректировать прием лекарств для поддержания уровня глюкозы в пределах нормы.

Американские эксперты напомнили, что перед тем, как что-то начать принимать или от чего-то отказываться, нужно посоветоваться с лечащим врачом.