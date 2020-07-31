Медики из Екатеринбурга спасли пациентку с 100% поражением легких
В Екатеринбурге медики спасли пациентку с коронавирусом, ее легкие были поражены на 100%. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Информацией поделился врач из «красной зоны».
«Сегодня ночью в госпиталь поступила пациентка. Объемом поражения легких — 100%. Поступила синего цвета, сейчас уже порозовела. Даже не в реанимации. Чему-то мы в этом аду все же научились», — поделился он.
Он также отметил, что людей стало поступать меньше, однако тяжесть заражения больше. В больницу поступает много пенсионеров, которые заразились от своих молодых родственников.