Медики из Екатеринбурга спасли пациентку с 100% поражением легких

Информацией поделился врач из «красной зоны».

«Сегодня ночью в госпиталь поступила пациентка. Объемом поражения легких — 100%. Поступила синего цвета, сейчас уже порозовела. Даже не в реанимации. Чему-то мы в этом аду все же научились», — поделился он.

Он также отметил, что людей стало поступать меньше, однако тяжесть заражения больше. В больницу поступает много пенсионеров, которые заразились от своих молодых родственников.