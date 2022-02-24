Медики из Bowel Cancer UK назвали сильную усталость признаком рака кишечника

Постоянная беспричинная усталость может быть одним из симптомов рака кишечника, заявили специалисты британской организации Bowel Cancer UK. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Daily Express.

Рак кишечника может быть диагностирован в любом возрасте — как у пожилых людей, так и у молодых. При этом первыми признаками растущей опухоли для всех являются сильная усталость часто возникающая без веских причин и ощущение болезненного комка в желудке.

При появлении таких симптомов британские специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу.

Ранее онколог, кандидат медицинских наук Родион Сигал рассказал, по каким признакам можно отличить рак желудка от других заболеваний желудочно-кишечного тракта. По его словам, при раке желудка ощущается дискомфорт в верхней части живота, затрудненное прохождение пищи, а также чувство быстрого насыщения. При язве боль в желудке более выраженная, может ощущаться жжение после еды.