Медики диагностировали на тысячу больше новых случаев заболевания COVID-19 за сутки | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 12:50 Медики диагностировали на тысячу больше новых случаев заболевания COVID-19 за сутки Оперштаб сообщил о 7518 новых случаях заболевания ковидом в России за сутки РИА "Новости"

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Количество новых случаев заболевания ковидом в России за сутки увеличилось. Его диагностировали у 7518 человек, сообщил оперштаб.

По данным на 25 октября, в стране выявили 6578 заболевших, спустя день — 7518 новых случаев. Несмотря на это, в Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости.

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Выздоровели 11 517 человек. Это на 10,8% меньше, чем 25 октября. Госпитализировали 1451 человека, или на 7,9% меньше, чем день назад. Зарегистрировали 80 смертельных случаев.

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В Москве выявили 1039 новых случаев заболевания, 119 человек госпитализировали. Выздоровели 742 пациента, 11 скончались.

В Подмосковье заболевание диагностировали у 186 человек, в больницу отправили 48 инфицированных. Выздоровели 304 человека.

По информации управления Роспотребнадзора по Московской области, с начала пандемии в регионе провели 18 031 351 анализ без учета ПЦР-тестов.

Возможную причину распространения коронавируса назвал ученый Валентин Бруттель, сообщили «Известия». Он доказал его искусственное происхождение.