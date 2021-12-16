Медик рассказала о вреде домашних роутеров

Главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина рассказала, что электромагнитные излучения по типу Wi-Fi могут спровоцировать головную боль, головокружение и даже удушье. Об этом написала «Газета.ru».

По ее словам, домашние роутеры опасны тем, что могут вызывать утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти. При гиперчувствительности к электромагнитным излучениям могут отмечаться даже приступы удушья.

Многие люди из-за большого излучения от электроприборов в доме страдают не только от головных болей, но и от бессонницы. У них появляются стрессы, тревожность и нервное перенапряжение.

Во многих странах эксперты рекомендуют переходить на проводные соединения и отключать точки доступа Wi-Fi в общественных местах. Несмотря на эти рекомендации, пока нет ни одного исследования, которое бы четко установило негативное влияние WiFi на работу живых организмов.