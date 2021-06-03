Медик рассказал, возможно ли предупредить наследственный рак

Заместитель медицинского директора компании EVOGEN, занимающейся геномными исследованиями, Олеся Сагайдак рассказала «Российской газете», как в России собираются своевременно выявлять и предупреждать наследственные онкологические заболевания.

Программы по предупреждению наследственной онкологии будут основываться на полногеномном секвенировании ДНК — исследовании всей последовательности ДНК человека, сообщил сайт «Русская планета».

Исследование проводится на основе анализа крови из вены и позволяет выявить наследственные опухолевые синдромы. Авторы проекта планируют исследовать родственников пациентов, у которых выявлен опухолевый синдром, и таким образом предупреждать наследственную онкологию у людей, которые могут даже не догадываться о рисках заболевания.

«Мы выявляем наследственный опухолевый синдром у человека и сразу вызываем его родственников, проводим их генетическое исследование. Эти люди сейчас даже не в поле зрения здравоохранения. Мы рассчитываем, что в дальнейшем в большинстве случаях онкологию можно будет предупреждать», — рассказала Сагайдак.