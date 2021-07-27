Медик рассказал, у кого чаще нарушаются когнитивные способности после коронавируса

Научный сотрудник центра имени Бехтерева, кандидат медицинских наук Станислав Полторак рассказал для сайта kp.ru, у каких пациентов чаще нарушается работа мозга после заболевания COVID-19. Оказалось, что более подвержены риску молодые люди.

Влияние вирусов на мозг — это давно изученное явление, рассказал медик.

«Вирус попадает в мозг через кровоток и оказывает на нейроны токсическое воздействие — то есть, замедляет скорость передачи нервных импульсов. Это, в общем-то, не новость — такой же способностью обладает целый ряд респираторных инфекций, не только SARS-CoV-2», — пояснил он.

В случае коронавируса, заболевание может вызвать последствия в виде нарушения функций памяти, внимания, способности концентрироваться, может снизиться скорость реакции. По словам Полторака, с такими последствиями сталкиваются около 30% переболевших. И в основном это молодые люди и люди среднего возраста.

«Зачастую, нарушение когнитивных функций наблюдается у людей среднего возраста или даже молодых. Почему — сказать пока трудно. Есть предположение, что это связано с активностью головного мозга — чем больший поток информации пропускает через себя человек, тем сильнее на него влияет COVID-19», — рассказал Полторак.

Пациентам, которые столкнулись с такими последствиями, нужна медицинская помощь и терапия, стимулирующая мозговую деятельность.