Медик рассказал о причинах развития почечной недостаточности

Чрезмерное употребление соли способно вызвать ряд опасных заболеваний, а также спровоцировать набор веса. Такой информацией поделился врач Осман Эрк. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на турецкое издание Sozcu.

Медики предупредили, что каждый день можно употреблять не более пяти граммов соли. Это примерно одна чайная ложка. Если съедать больше, может возникнуть гипертония, сердечная недостаточность и инсульт. Также соль способна спровоцировать почечную недостаточность.