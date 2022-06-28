Медик рассказал, кому нельзя есть окрошку

Диетологи традиционно оценивают окрошку как легкий суп с большим количеством клетчатки, минеральных веществ и витаминов. Однако в некоторых случаях он может активно навредить организму человека. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

По словам специалсита, грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов блюда, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. Зиннатуллин не рекомендовал есть окрошку людям с заболеваниями ЖКТ.

«Грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, то в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку. Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование», — отметил Зиннатуллин.

Также нежелательное воздействие на организм могут оказывать и напитки, которыми заправляют окрошку, считает врач. В первую очередь людям с больным ЖКТ нельзя употреблять квас. Однако к кефиру также следует относиться с осторожностью, так как он способен повысить кислотность желудочного сока.

«Поэтому с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью», — предупредил Зиннатуллин

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.