Медик рассказал, когда нужно прививаться от гриппа

Если от коронавируса можно привиться в любое время, то прививку от гриппа лучше сделать осенью. Об это Ura.ru рассказала заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева.

«Я считаю, что прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы поставить вакцину в октябре–ноябре. Но можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», — сказала она.

Бурцева отметила, что вакцинация и от гриппа, и от коронавируса сразу не нанесет вреда организму — практика введения двух вакцин от разных болезней существует давно.

При этом медик подчеркнула, что прививку от коронавируса сейчас сделать важнее, чем от гриппа, поскольку в этом году, как и в прошлом, новый вирус может вытеснить грипп.

«Коронавирус вытеснил очень многие респираторные патогены, поэтому в 2020 не было гриппа. Это такая биологическая конкуренция. Если коронавирус не снизит свою активность, может быть, и в этом году так же будет», — заключила Бурцева.