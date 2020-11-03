Медик рассказал, какой вирус является самым опасным для человека

Накануне международные геологи выяснили, что млекопитающие могут быть носителями практически миллиона вирусов, которые потенциально переходят через межвидовой барьер. Число заражений такими инфекциями способно разрастись до пандемии. Как считают специалисты, это обусловлено воздействием человека на окружающую среду.

По словам Шелякова, большое значение в этом вопросе играют антропогенные факторы и растущая плотность населения.

«Есть факторы, которые, например, неблагоприятны для сохранения вируса, а с ростом индустриальных городов очень большое количество появляется тех убежищ, грубо говоря, где вирус может сохраняться долгое время в как бы законсервированном виде», — пояснил он.

Врач рассказал, что существует линейная мутация, когда на тысячу заражений приходится примерно одна. Человек заражает другого, а он в свою очередь — третьего. Как заметил эксперт, у коронавируса уже есть тысячи мутаций.

Эксперт добавил, что самым опасным для людей вирусом остается бешенство. Это общая болезнь для теплокровных животных.