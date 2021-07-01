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    01 июля 2021, 20:05

    Медик рассказал, какие органы поражает «черная плесень»

    Полина Гребенщикова

    В Индии началась эпидемия «черной плесени» — грибком, поражающим различные органы, заразились более 40 тысяч человек. Вице-президент Национальной академии микологии (заболевания, вызванные грибковыми инфекциями), академик РАМТН София Бурова рассказала Ura.ru, что это за болезнь.

    Медик рассказал, какие органы поражает «черная плесень»

    Плесневые грибы могут поражать разные органы — бронхолегочную систему, слизистые горла и носа, кожу. Как правило она опасна для людей со слабым иммунитетом.

    «Одного из возбудителей этой группы заболеваний Aspergillus niger часто называют „черной плесенью“. <…> Основные симптомы поражения — легочные. Врачи могут не сразу понять, что это грибковое поражение, а не бактериальное, так как их трудно отличить по клинике», — рассказала Бурова.

    Заразиться можно там, где есть биологические материалы — например, компостные кучи, свалки или просто сильно запущенный дом. Однако специалист подчеркнула, что в России заражение этим грибком происходит крайне редко.

    «Мы находимся не в Индии, у нас соблюдается гигиена. Эти грибы, конечно, в России есть, но болезнь нечастая, бояться не надо», — успокоила она.