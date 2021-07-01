Медик рассказал, какие органы поражает «черная плесень»

В Индии началась эпидемия «черной плесени» — грибком, поражающим различные органы, заразились более 40 тысяч человек. Вице-президент Национальной академии микологии (заболевания, вызванные грибковыми инфекциями), академик РАМТН София Бурова рассказала Ura.ru, что это за болезнь.

Плесневые грибы могут поражать разные органы — бронхолегочную систему, слизистые горла и носа, кожу. Как правило она опасна для людей со слабым иммунитетом.

«Одного из возбудителей этой группы заболеваний Aspergillus niger часто называют „черной плесенью“. <…> Основные симптомы поражения — легочные. Врачи могут не сразу понять, что это грибковое поражение, а не бактериальное, так как их трудно отличить по клинике», — рассказала Бурова.

Заразиться можно там, где есть биологические материалы — например, компостные кучи, свалки или просто сильно запущенный дом. Однако специалист подчеркнула, что в России заражение этим грибком происходит крайне редко.

«Мы находимся не в Индии, у нас соблюдается гигиена. Эти грибы, конечно, в России есть, но болезнь нечастая, бояться не надо», — успокоила она.