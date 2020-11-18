Медик рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 в личном авто

По его словам, в период пандемии в свою машину стоит пускать только членов семьи и не подвозить приятелей и коллег. Если водитель все-таки решил «подбросить» кого-то, поездку следует совершить в медицинской маске. После нее необходимо открыть окна машины и проветрить салон в течение 15 минут.

Также врач посоветовал протереть дезинфицирующими салфетками все поверхности, к которым мог прикасаться пассажир. Во время процедуры нужно надеть маску и перчатки. Автолюбителям, которые пренебрегают средствами личной защиты в общественных местах, лучше дезинфицировать руль после каждой поездки.

«Если человек носит в общественных местах перчатки, то он может снять средство индивидуальной защиты после того, как сядет в автомобиль, и прикасаться ко всему уже чистыми руками», — пояснил медик.

Кондрахин рекомендовал делать дезинфекцию и уборку в салоне авто самостоятельно. В период распространения COVID-19 любой человек может оказаться инфицированным, в том числе работник мойки.