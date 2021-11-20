Медик рассказал, как проверить организм на последствия COVID-19 с помощью ходьбы

У некоторых людей, переболевших COVID-19, остаются постковидные симптомы. Медик Варвара Рябкова рассказала агентству «Прайм», на что важно обратить внимание в первую очередь.

Она подчеркнула, что необходимо заняться проверкой дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В этом деле поможет тест шестиминутной ходьбы: если с сердцем и легкими все в порядке, за этот промежуток времени вы сможете пройти больше 550 метров. Если нет, то стоит не откладывать визит к врачу.

Кроме того, по словам медика, нелишним будет провести тщательный мониторинг артериального давления — в течение трех недель.

«При повышении значений более 140/90 миллиметров ртутного столба стоит обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии, ведь каждый эпизод повышения давления выше этих значений — это дополнительная нагрузка на сердце», — объяснила Варвара Рябкова.

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