Медик рассказал, как не подхватить коронавирус в фитнес-зале и кино

Постепенно в России начинают снимать ограничительные меры. Скоро заработают торговые центры и фитнес-залы, но соблюдать меры предосторожности все равно придется. Чтобы не подцепить коронавирус в общественных местах, нужно не забывать о масках и перчатках.

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что маски и перчатки нужно будет надевать во время сеанса в кинотеатрах.

«Нельзя поесть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что все попкорны и жидкости отпадают. Мы пришли смотреть фильм, значит, только его и смотрим — поедим дома», — сказал медик «Вечерней Москве».

Он добавил, что во время сеанса снимать средства защиты не стоит, так как никакая дезинфекция зала не даст гарантий, что никаких микробов нет. В фитнес-залах тоже придется носить маски, но главное — соблюдение дистанции.

«Снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга. И, конечно, исключительно важно, чтобы каждый человек, выполнивший упражнения, задержался и продезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал», — отметил Кондрахин.

Во время тренировок не обойдется и без перчаток, но надевать можно хлопковые изделия, прорезиненные со стороны ладони. Еще медик советует брать на фитнес полотенце, где необходимо пометить стороны. Такие отметки покажут, за какую сторону браться руками, а какой вытирать лицо.

В торговом центре советуют осторожно ходить в магазины косметики. Пробники могут стать причиной заражения. Кроме того, когда вы слушаете ароматы, увеличивается шанс подхватить инфекцию от других людей. Еще Кондрахин рекомендовал по возможности брать на процедуры в салоны красоты свои инструменты.