Медик предупредил об опасности приема жаропонижающих для профилактики

Врач Лариса Алексеева рассказала об опасности приема жаропонижающих средств в целях профилактики. Она заметила, что с приходом пандемии COVID-19 люди начали пить эти лекарства просто так.

Зачастую это связано с тем, что на входах в общественные места всем измеряют температуру тела. Некоторые принимают таблетку, если почувствовали небольшую слабость. Еще есть тенденция пить жаропонижающее перед посадкой в самолет, чтобы пройти через тепловизор.

По словам Алексеевой, увлечение такими препаратами грозит потерей обоняния. Однако это еще не самые опасные последствия, информирует портал «Ридус».

«Жаропонижающие препараты наносят большой вред здоровью. Во-первых, они гепатотоксичны. Второе, жаропонижающие препараты действуют на желудочно-кишечный тракт при частом употреблении, особенно на стенки желудка, разъедая их, и вызывая язвенно-некротические процессы, вплоть до кровотечения», — подчеркнула медик.

Помимо прочего, возможны нарушения в работе нервной системы, бронхоспазм и появление аллергических реакций. Еще прием таких лекарств нередко влияет на способность управлять автомобилем.

Специалист заключила, что такие средства можно применять лишь пять дней и только по показанию врача.