Медик посоветовал отказаться от свинины

Врачи перечислили продукты, помогающие защитить сердце Подробнее

Куриное мясо подходит не всем, поэтому в некоторых случаях оно может нести опасность. Белок в мясе курицы считается наиболее аллергенным. По этой причине тем, кто страдает от пищевой аллергии, лучше готовить кролика, индейку или говядину. Получается, курица — наиболее доступный вид мяса, но при этом не самый полезный.

Самым вредным мясом признана свинина — из-за жирности. В ней содержится большое количество насыщенного жира, поэтому организму приходится затрачивать много энергии для переваривания этого вида мяса. Свинина также может спровоцировать нарушения липидного профиля крови. А это опасно для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного уровня холестерина, отметило ИА Nation News.