Медик посоветовал аккуратнее относиться к употреблению икры и мандаринов

Существуют заболевания, при которых лучше отказаться от привычных праздничных блюд. Например, некоторым стоит забыть про бутерброды с красной икрой.

Икра — достаточно жирный продукт, поэтому обычно на него может реагировать билиарная система и желчный пузырь. Особенно она опасна при желчнокаменной болезни. Икра может привести к острому приступу панкреатита. Ситуация обострится при обильном употреблении другой еды и большого количества алкоголя.

Еще один символ новогоднего стола — мандарины Эти цитрусовые могут вызвать изжогу, если человек страдает от рефлюксной болезни. Ту же самую реакцию может спровоцировать и шампанское. Еще от этого напитка необходимо отказаться при функциональной диспепсии.

«В целом слабоалкогольные газированные напитки стимулируют кислотную продукцию и могут вызывать неприятные ощущения», — рассказал Бордин.

Человек может и не догадываться о существовании таких заболеваний, рассказал медик. Однако если после употребления газировки начинается боль и дискомфорт в области желудка, лучше отказаться от нее.

Бордин посоветовал умеренно есть в новогоднюю ночь. Не стоит голодать весь день, а потом ночью объедаться. Важно сохранить нормальный режим питания в течение дня, предупредил специалист. Чтобы отвлечься от мыслей об изобилии еды, можно перенести свое внимание на родных и друзей.