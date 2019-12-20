    20 декабря 2019, 15:22

    Медик посоветовал аккуратнее относиться к употреблению икры и мандаринов

    Алена Макаренко

    Нужно соблюдать некоторые рекомендации в питании, чтобы новогодние праздники не довели до больницы. Их перечислил сотрудник Московского клинического научного центра столичного департамента здравоохранения Дмитрий Бордин. Об этом сообщил «Ридус».
    Медик посоветовал аккуратнее относиться к употреблению икры и мандаринов

    Существуют заболевания, при которых лучше отказаться от привычных праздничных блюд. Например, некоторым стоит забыть про бутерброды с красной икрой.

    Икра — достаточно жирный продукт, поэтому обычно на него может реагировать билиарная система и желчный пузырь. Особенно она опасна при желчнокаменной болезни. Икра может привести к острому приступу панкреатита. Ситуация обострится при обильном употреблении другой еды и большого количества алкоголя.

    Еще один символ новогоднего стола — мандарины Эти цитрусовые могут вызвать изжогу, если человек страдает от рефлюксной болезни. Ту же самую реакцию может спровоцировать и шампанское. Еще от этого напитка необходимо отказаться при функциональной диспепсии.

    «В целом слабоалкогольные газированные напитки стимулируют кислотную продукцию и могут вызывать неприятные ощущения», — рассказал Бордин.

    Человек может и не догадываться о существовании таких заболеваний, рассказал медик. Однако если после употребления газировки начинается боль и дискомфорт в области желудка, лучше отказаться от нее.

    Бордин посоветовал умеренно есть в новогоднюю ночь. Не стоит голодать весь день, а потом ночью объедаться. Важно сохранить нормальный режим питания в течение дня, предупредил специалист. Чтобы отвлечься от мыслей об изобилии еды, можно перенести свое внимание на родных и друзей.