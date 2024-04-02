02 апреля 2024, 14:09
Медик Олейникова: резкое потепление может быть опасно для здоровья метеозависимых людей
Резкие перепады температур сопровождаются скачками атмосферного давления. Это может быть опасно для здоровья метеозависимых людей, сообщила доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Валерия Олейникова в беседе сLife.
По словам специалиста, на резкое потепление также могут отреагировать гипертоники, гипотоники и пациенты с заболеваниями сосудов и сердца. Им в период весенних перепадов погоды следует внимательно следить за здоровьем.
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В целом здоровые люди способны легко перенести колебания погоды и снижение иммунитета на фоне авитаминоза весной, отметила Олейникова.
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