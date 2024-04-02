Здоровье 02 апреля 2024, 14:09 Медик Олейникова: резкое потепление может быть опасно для здоровья метеозависимых людей

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Резкие перепады температур сопровождаются скачками атмосферного давления. Это может быть опасно для здоровья метеозависимых людей, сообщила доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Валерия Олейникова в беседе сLife.

По словам специалиста, на резкое потепление также могут отреагировать гипертоники, гипотоники и пациенты с заболеваниями сосудов и сердца. Им в период весенних перепадов погоды следует внимательно следить за здоровьем.

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В целом здоровые люди способны легко перенести колебания погоды и снижение иммунитета на фоне авитаминоза весной, отметила Олейникова.