Медик объяснил, зачем нужен пульсоксиметр в диагностике COVID-19

Так называется портативный прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. По словам Демурова, уровень кислорода в крови является важным, но не единственным показателем, который нужно учитывать при определении тяжести болезни.

«При коронавирусе возможно поражение легких, соответственно падает насыщение кислородом. Эти данные — один из критериев госпитализации и оказания стационарной помощи, а не амбулаторной», — пояснил специалист.

Медик подчеркнул, что в любом случае решение должен принимать лишь врач. Он напомнил, что нельзя заниматься самолечением, если прибор из домашней аптечки показал низкое насыщение крови кислородом.