Медик объяснил, почему подогрев сидений в автомобиле вреден для мужчин

Профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин объяснил, почему мужчинам не стоит увлекаться использованием системы подогрева сидений в автомобиле в морозную погоду. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Как автомобилист и как медик могу посоветовать использование системы подогрева сидений, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит очень часто бывает у водителей. Но здесь есть свои нюансы. Перед началом движения лучше выключить систему подогрева. Это не должно быть постоянно включено. Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете», — сообщил он.

Демин добавил, что не стоит включать подогрев на самый высокий режим. Выходя из прогретой машины на холод, необходимо обязательно надеть пальто или куртку, поскольку может возникнуть переохлаждение и другие проблемы со здоровьем. Существует также версия, что злоупотребление функцией подогрева сидений повышает вероятность развития мужского бесплодия.

«Многочасовое вождение, которое характерно для жителей крупных городов в пробках, а также для дальнобойщиков, — это нефизиологично, это совершенно против природы», — заключил Демин.