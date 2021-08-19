Медик объяснил, почему ковид не может проникать через маску

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил, как COVID-19 способен проникать через различне средства защиты. По его словам, вирус чаще всего распространяется при чихании, кашле и разговоре. Об этом написал Ura.ru.

Специалист отметил, что, несмотря на различные разговоры о плохом действии масок, они помогают защитить от передачи инфекции, так как частицы слюны намного больше структуры лицевого защитного средства.

Токарев объяснил, что вирус передается преимущественно аэрозольным путем через капли, которые значительно крупнее, чем поры в маске. Эффективность средств индивидуальной защиты не должна вызывать никакого сомнения. Самое важное, это правильно их использовать. Кроме того, маски способны защитить и от других инфекций при условии, что их носят обе стороны, и заболевший, и здоровый.

Ранее портал MedRxiv опубликовал исследование американских ученых. Они рассказали, что индивидуальные средства защиты могут уменьшить распространение инфекции до 78%.