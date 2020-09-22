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    22 сентября 2020, 10:03

    Медик объяснил, почему бесполезно лечить осеннюю депрессию алкоголем

    Полина Петрова

    Доктор медицинских наук, профессор Борис Положий объяснил, почему бесполезно лечить осеннюю депрессию алкоголем. По его словам, есть намного более эффективные и безвредные способы улучшить психо-эмоциональное состояние.
    Медик объяснил, почему бесполезно лечить осеннюю депрессию алкоголем

    Положий отметил, что употребление спиртных напитков может лишь кратковременно улучшить настроение человека, информирует радио Sputnik.

    «В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость», — подчеркнул специалист.

    Врач посоветовал при легких формах депрессии выходить из гнетущего состояния с помощью физической активности. Так, можно не делать каких-то специальных упражнений, а просто гулять по парку. Если такие меры не помогают, то необходимо обратиться к врачу. Когда депрессия развивается до больших масштабов и мешает работать, справиться без помощи психиатра или психотерапевта вряд ли получится.

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