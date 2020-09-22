Медик объяснил, почему бесполезно лечить осеннюю депрессию алкоголем

Доктор медицинских наук, профессор Борис Положий объяснил, почему бесполезно лечить осеннюю депрессию алкоголем. По его словам, есть намного более эффективные и безвредные способы улучшить психо-эмоциональное состояние.

Положий отметил, что употребление спиртных напитков может лишь кратковременно улучшить настроение человека, информирует радио Sputnik.

«В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость», — подчеркнул специалист.

Врач посоветовал при легких формах депрессии выходить из гнетущего состояния с помощью физической активности. Так, можно не делать каких-то специальных упражнений, а просто гулять по парку. Если такие меры не помогают, то необходимо обратиться к врачу. Когда депрессия развивается до больших масштабов и мешает работать, справиться без помощи психиатра или психотерапевта вряд ли получится.