Медик объяснил, какие преимущества появились у врачей в борьбе с COVID-19

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, какие преимущества появились у врачей в борьбе с новым скачком заболеваемости коронавирусом.

Согласно статистике, число случаев инфицирования во всем мире и в РФ продолжает расти. По данным на 28 сентября в нашей стране зарегистрировано 8 135 положительных тестов на COVID-19.

«Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости», — процитировал инфекциониста сайт kp.ru.

Теперь у врачей есть специальный алгоритм приема и сортировки пациентов, а стационары оборудованы всей необходимой техникой. Также сократился дефицит средств индивидуальной защиты. Коновалов отметил, что уже известно, какие протоколы лечения пациентов лучше всего срабатывают в случае тяжелых форм.

Помимо прочего, подтвердилась эффективность давно известных и недорогих препаратов. Также появились подтвержденные данные о том, какие люди чаще переносят болезнь в тяжелой форме. Еще улучшилась система тестирования. Медик добавил, что в настоящий момент в разы увеличилась иммунная прослойка. Поборовшие вирус врачи будут меньше подвергать опасности пациентов.