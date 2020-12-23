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    23 декабря 2020, 15:35

    Медик объяснил, какие лекарства запрещено совмещать с алкоголем

    Полина Петрова

    Чуть больше недели осталось до новогодних застолий. В честь праздника люди нередко позволяют себе выпить спиртное. Кандидат медицинских наук и эксперт Project V Ирина Яковлева объяснила, какие лекарства запрещено совмещать с алкоголем, пишет «МИР 24».
    Медик объяснил, какие лекарства запрещено совмещать с алкоголем

    Чтобы избавиться от похмелья и ощущения переедания, некоторые принимают специальные препараты. Врач объяснила, почему лучше не бороться с плохим самочувствием таким способом.

    «С алкоголем нельзя совмещать практически все лекарства, за исключением ферментных препаратов. Большинство лекарств метаболизируются в печени, для метаболизма спиртов тоже нужна активная „работа“ клеток печени, так что они могут не справиться с „двойной нагрузкой“», — отметила Яковлева.

    Опаснее всего для здоровья употребление алкоголя при приеме медикаментов, действующих на центральную нервную систему. В их числе транквилизаторы и нейролептики. Последствия могут быть плачевными, вплоть до летального исхода. Если человек хочет помочь печени справиться с нагрузкой в праздники, лучше заранее принять ферменты.