Медик объяснил, какие лекарства запрещено совмещать с алкоголем

Чтобы избавиться от похмелья и ощущения переедания, некоторые принимают специальные препараты. Врач объяснила, почему лучше не бороться с плохим самочувствием таким способом.

«С алкоголем нельзя совмещать практически все лекарства, за исключением ферментных препаратов. Большинство лекарств метаболизируются в печени, для метаболизма спиртов тоже нужна активная „работа“ клеток печени, так что они могут не справиться с „двойной нагрузкой“», — отметила Яковлева.

Опаснее всего для здоровья употребление алкоголя при приеме медикаментов, действующих на центральную нервную систему. В их числе транквилизаторы и нейролептики. Последствия могут быть плачевными, вплоть до летального исхода. Если человек хочет помочь печени справиться с нагрузкой в праздники, лучше заранее принять ферменты.