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    02 февраля 2021, 11:18

    Медик объяснил, как распознать у человека психическое заболевание

    Полина Петрова

    Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич объяснил, как распознать, что человек страдает психическим заболеванием, пишет РИА ФАН.
    Медик объяснил, как распознать у человека психическое заболевание

    Эксперт рассказал, что множество таких недугов могут быть незаметны для посторонних. При этом есть детали, которые почти сразу бросаются в глаза.

    «Признаком психического расстройства является несоответствие поведения человека с общепризнанными нормами или расхождение образа его действий с привычной для него моделью поведения», — уточнил Менделевич.

    Специалист пояснил, что вызывающее поведение и нарушение традиционного понимания норм не всегда являются признаками психического отклонения. Иногда люди ведут себя необычно, чтобы выделиться и проявить собственную индивидуальность. Чаще всего показателями проблем с психикой являются резкая смена настроения, бессонница и нарушение речи.

    Врач напомнил, что диагноз психического расстройства может поставить исключительно врач-психиатр.