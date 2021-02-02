Медик объяснил, как распознать у человека психическое заболевание

Эксперт рассказал, что множество таких недугов могут быть незаметны для посторонних. При этом есть детали, которые почти сразу бросаются в глаза.

«Признаком психического расстройства является несоответствие поведения человека с общепризнанными нормами или расхождение образа его действий с привычной для него моделью поведения», — уточнил Менделевич.

Специалист пояснил, что вызывающее поведение и нарушение традиционного понимания норм не всегда являются признаками психического отклонения. Иногда люди ведут себя необычно, чтобы выделиться и проявить собственную индивидуальность. Чаще всего показателями проблем с психикой являются резкая смена настроения, бессонница и нарушение речи.

Врач напомнил, что диагноз психического расстройства может поставить исключительно врач-психиатр.