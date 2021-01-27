Медик объяснил, как проходит осмотр перед вакцинацией от коронавируса

Он напомнил, что такую прививку может сделать любой здоровый человек, достигший 18 лет.

«Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией», — пояснил врач.

Медицинский специалист оценит состояние пациента, а также выявит наличие либо отсутствие различных противопоказаний. Если результаты проверки соответствуют всем нормам, человека допустят до вакцинации.

Перед процедурой желающий привиться заполняет анкету, после чего его осматривает врач. Он измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление, а также частоту сердечных сокращений. Кроме этого, пациенту прослушают сердце, легкие и осмотрят горло.