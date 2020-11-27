Медик объяснил, как правильно выбрать головной убор на зиму
Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников объяснил, как выбрать зимний головной убор. Эксперт напомнил, что голова всегда должна быть в тепле, так как она отдает до 40% тепла, информирует «Москва 24».
По словам специалиста, лучше всего помогает согреться шерсть и мех. Хорошим выбором станет шапка-ушанка из этих материалов. Тяжельников заметил, что головные уборы из ткани, которые носят на макушке почти не приносят пользы, пишет сайт «Дни.ру».
Еще спасти от холода и ветра может капюшон. Он должен быть достаточно глубоким и плотно прилегать к голове.